Fête foraine à Marans Marans
Fête foraine à Marans Marans samedi 27 septembre 2025.
Fête foraine à Marans
Place du champ de Foire Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-09-27
Venez participer à la Fête foraine de Noël de Marans !
Manèges enfants et adolescents.
Parades et animations les week-ends.
Demi tarif les mercredis.
.
Place du champ de Foire Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr
English :
Come and take part in the Marans Christmas Fair!
Rides for children and teenagers.
Parades and entertainment at weekends.
Half-price on Wednesdays.
German :
Nehmen Sie an der Weihnachtskirmes in Marans teil!
Karussells für Kinder und Jugendliche.
Paraden und Animationen an den Wochenenden.
Halber Preis mittwochs.
Italiano :
Venite a partecipare alla Fiera di Natale di Marans!
Giostre per bambini e ragazzi.
Sfilate e intrattenimento nei fine settimana.
Metà prezzo il mercoledì.
Espanol :
Participe en la Feria de Navidad de Marans
Atracciones para niños y adolescentes.
Desfiles y espectáculos los fines de semana.
Miércoles a mitad de precio.
L’événement Fête foraine à Marans Marans a été mis à jour le 2025-09-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin