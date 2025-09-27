Fête foraine à Marans Marans

Fête foraine à Marans Marans samedi 27 septembre 2025.

Fête foraine à Marans

Place du champ de Foire Marans Charente-Maritime

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-12

2025-09-27

Venez participer à la Fête foraine de Noël de Marans !

Manèges enfants et adolescents.

Parades et animations les week-ends.

Demi tarif les mercredis.

Place du champ de Foire Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr

English :

Come and take part in the Marans Christmas Fair!

Rides for children and teenagers.

Parades and entertainment at weekends.

Half-price on Wednesdays.

German :

Nehmen Sie an der Weihnachtskirmes in Marans teil!

Karussells für Kinder und Jugendliche.

Paraden und Animationen an den Wochenenden.

Halber Preis mittwochs.

Italiano :

Venite a partecipare alla Fiera di Natale di Marans!

Giostre per bambini e ragazzi.

Sfilate e intrattenimento nei fine settimana.

Metà prezzo il mercoledì.

Espanol :

Participe en la Feria de Navidad de Marans

Atracciones para niños y adolescentes.

Desfiles y espectáculos los fines de semana.

Miércoles a mitad de precio.

L’événement Fête foraine à Marans Marans a été mis à jour le 2025-09-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin