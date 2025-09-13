Fête Foraine à Surgères Rue Hélène de Fonsèque Surgères
Fête Foraine à Surgères
Rue Hélène de Fonsèque Espace Georges Pompidou Surgères Charente-Maritime
Venez profiter en famille ou entre amis, des manèges installés à l’Espace Georges Pompidou.
Les dates à retenir
– Dimanche 14 Septembre parade des mascottes Labubu
– Mercredi 17 Septembre journée tarif réduit
-Samedi 20 Septembre feu d’artifice
Rue Hélène de Fonsèque Espace Georges Pompidou Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr
English :
Come and enjoy the rides at Espace Georges Pompidou with family and friends.
Dates to remember:
– Sunday September 14: Labubu mascot parade
– Wednesday September 17: Reduced-price day
-Saturday September 20: fireworks
German :
Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die im Espace Georges Pompidou aufgebauten Karussells.
Die Termine zum Vormerken
– Sonntag, 14. September: Parade der Labubu-Maskottchen
– Mittwoch, 17. September: Tag mit ermäßigtem Tarif
-Samstag, 20. September: Feuerwerk
Italiano :
Venite a godervi le giostre dell’Espace Georges Pompidou con la vostra famiglia o i vostri amici.
Date da ricordare:
– Domenica 14 settembre: sfilata delle mascotte Labubu
– Mercoledì 17 settembre: giornata di sconti
-Sabato 20 settembre: fuochi d’artificio
Espanol :
Venga a disfrutar de las atracciones del Espace Georges Pompidou con su familia o amigos.
Fechas para recordar:
– Domingo 14 de septiembre: desfile de la mascota Labubu
– Miércoles 17 de septiembre: día de descuentos
-Sábado 20 de septiembre: fuegos artificiales
