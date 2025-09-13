Fête Foraine à Surgères Rue Hélène de Fonsèque Surgères

2025-09-13

2025-09-21

2025-09-13

Venez profiter en famille ou entre amis, des manèges installés à l’Espace Georges Pompidou.



Les dates à retenir



– Dimanche 14 Septembre parade des mascottes Labubu

– Mercredi 17 Septembre journée tarif réduit

-Samedi 20 Septembre feu d’artifice

Rue Hélène de Fonsèque Espace Georges Pompidou Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

English :

Come and enjoy the rides at Espace Georges Pompidou with family and friends.



Dates to remember:



– Sunday September 14: Labubu mascot parade

– Wednesday September 17: Reduced-price day

-Saturday September 20: fireworks

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die im Espace Georges Pompidou aufgebauten Karussells.



Die Termine zum Vormerken



– Sonntag, 14. September: Parade der Labubu-Maskottchen

– Mittwoch, 17. September: Tag mit ermäßigtem Tarif

-Samstag, 20. September: Feuerwerk

Italiano :

Venite a godervi le giostre dell’Espace Georges Pompidou con la vostra famiglia o i vostri amici.



Date da ricordare:



– Domenica 14 settembre: sfilata delle mascotte Labubu

– Mercoledì 17 settembre: giornata di sconti

-Sabato 20 settembre: fuochi d’artificio

Espanol :

Venga a disfrutar de las atracciones del Espace Georges Pompidou con su familia o amigos.



Fechas para recordar:



– Domingo 14 de septiembre: desfile de la mascota Labubu

– Miércoles 17 de septiembre: día de descuentos

-Sábado 20 de septiembre: fuegos artificiales

