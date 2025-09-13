Fête Foraine à Surgères Rue Hélène de Fonsèque Surgères

Fête Foraine à Surgères Rue Hélène de Fonsèque Surgères samedi 13 septembre 2025.

Fête Foraine à Surgères

Rue Hélène de Fonsèque Espace Georges Pompidou Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-13

Venez profiter en famille ou entre amis, des manèges installés à l’Espace Georges Pompidou.

Les dates à retenir

– Dimanche 14 Septembre parade des mascottes Labubu
– Mercredi 17 Septembre journée tarif réduit
-Samedi 20 Septembre feu d’artifice
  .

Rue Hélène de Fonsèque Espace Georges Pompidou Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23  mairie@ville-surgeres.fr

English :

Come and enjoy the rides at Espace Georges Pompidou with family and friends.

Dates to remember:

– Sunday September 14: Labubu mascot parade
– Wednesday September 17: Reduced-price day
-Saturday September 20: fireworks

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die im Espace Georges Pompidou aufgebauten Karussells.

Die Termine zum Vormerken

– Sonntag, 14. September: Parade der Labubu-Maskottchen
– Mittwoch, 17. September: Tag mit ermäßigtem Tarif
-Samstag, 20. September: Feuerwerk

Italiano :

Venite a godervi le giostre dell’Espace Georges Pompidou con la vostra famiglia o i vostri amici.

Date da ricordare:

– Domenica 14 settembre: sfilata delle mascotte Labubu
– Mercoledì 17 settembre: giornata di sconti
-Sabato 20 settembre: fuochi d’artificio

Espanol :

Venga a disfrutar de las atracciones del Espace Georges Pompidou con su familia o amigos.

Fechas para recordar:

– Domingo 14 de septiembre: desfile de la mascota Labubu
– Miércoles 17 de septiembre: día de descuentos
-Sábado 20 de septiembre: fuegos artificiales

L’événement Fête Foraine à Surgères Surgères a été mis à jour le 2025-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin