Fête foraine Agen

Fête foraine

Gravier Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-01-30

La fête foraine fait son retour, comme tous les ans en février. De nombreux manèges et stands vous attendent. Animation de mascottes et spectacle de feu.

Gravier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 37 domaine.public@agen.fr

English : Fête foraine

The funfair settles in Agen for 15 days and offers: old and sensational rides, lotteries, cotton candy, churros, and of course apples of love!

