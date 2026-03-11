Fête foraine Andernay
Fête foraine Andernay vendredi 14 août 2026.
Fête foraine
Andernay Meuse
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-16
2026-08-14
Le 14/08 fête foraine avec buvette et food truck, puis feu d’artifice à 23h;
Le 15/08 fête foraine avec animation musicale, buvette et food truck.
Le 16/08 fête foraine et buvette.Tout public
Andernay 55800 Meuse Grand Est comitedesfetesandernay@gmail.com
English :
14/08: funfair with refreshments and food truck, followed by fireworks at 11pm;
15/08: funfair with musical entertainment, refreshments and food truck.
16/08: funfair with refreshments.
