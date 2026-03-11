Fête foraine

Andernay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Le 14/08 fête foraine avec buvette et food truck, puis feu d’artifice à 23h;

Le 15/08 fête foraine avec animation musicale, buvette et food truck.

Le 16/08 fête foraine et buvette.Tout public

0 .

Andernay 55800 Meuse Grand Est comitedesfetesandernay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

14/08: funfair with refreshments and food truck, followed by fireworks at 11pm;

15/08: funfair with musical entertainment, refreshments and food truck.

16/08: funfair with refreshments.

L’événement Fête foraine Andernay a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE