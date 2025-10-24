Fête foraine Bar-le-Duc

Fête foraine Bar-le-Duc vendredi 24 octobre 2025.

Fête foraine

Place Exelmans Bar-le-Duc Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-11-12

2025-10-24

Manèges, pêche aux canards et gourmandises sont au rendez-vous pour la fête foraine d’automne.

Demi-tarif les 29 octobre et 5 novembre. 1 ticket acheté = u1 ticket offert le 8 novembre

11 et 12 novembre tous les manèges à 2 €.Tout public

Place Exelmans Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00

English :

Rides, duck fishing and delicacies are the order of the day for the autumn funfair.

Half-price on October 29 and November 5. 1 ticket bought = u1 ticket free on November 8

november 11 and 12: all rides at 2?

German :

Karussells, Entenangeln und Leckereien stehen auf dem Herbstmarkt auf dem Programm.

Halber Preis am 29. Oktober und 5. November. 1 gekaufte Eintrittskarte = u1 geschenkte Eintrittskarte am 8. November

11. und 12. November: alle Fahrgeschäfte für 2 ?

Italiano :

Il parco divertimenti autunnale propone giostre, pesca delle anatre e gustose prelibatezze.

Metà prezzo il 29 ottobre e il 5 novembre. 1 biglietto acquistato = 1 biglietto gratuito l’8 novembre

11 e 12 novembre: tutte le giostre a 2?

Espanol :

Atracciones, pesca de patos y deliciosos manjares en el parque de atracciones de otoño.

A mitad de precio el 29 de octubre y el 5 de noviembre. 1 entrada comprada = 1 entrada gratis el 8 de noviembre

11 y 12 de noviembre: todas las atracciones a 2?

L’événement Fête foraine Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-06 par OT SUD MEUSE