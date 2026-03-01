Fête foraine Briare

Fête foraine

Rue du Champ Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-18 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-18 2026-03-21

La fête foraine de Briare revient pour des moments inoubliables ! Du 14 au 22 mars, la place du Champ de Foire s’anime avec des manèges à sensations, des attractions pour petits et grands, des stands de gourmandises et de nombreux jeux. Entre la magie des lumières, le goût sucré des barbapapas et l’excitation des auto-tamponneuses, plongez dans l’ambiance festive et conviviale de cet événement incontournable. Entre amis ou en famille, venez partager des éclats de rire, tester votre adresse aux stands de jeux et frissonner sur les manèges les plus fous. Profitez des joies de la fête et laissez-vous emporter par cette parenthèse enchantée. Sensations garanties, souvenirs assurés ! .

Rue du Champ Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08 mairie@villedebriare.fr

English :

Sensations, laughter and treats await you at the Briare funfair! Come to the Place du Champ de Foire on March 29, 30, April 2, 5 and 6 to enjoy the rides, candy stalls and games with family and friends. Come and experience unforgettable moments!

