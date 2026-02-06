FÊTE FORAINE Capestang
FÊTE FORAINE Capestang mercredi 25 février 2026.
FÊTE FORAINE
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-25
Fête foraine
Fête foraine sur la place Jean Jaurès, nombreuses attractions foraines pour les petits et les grands.
Les marchés des 1er, 4 et 8 mars seront installés sur la place du Millénaire. .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 49 85 95
English :
Funfair
L’événement FÊTE FORAINE Capestang a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN