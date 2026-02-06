FÊTE FORAINE

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-08

Fête foraine

Fête foraine sur la place Jean Jaurès, nombreuses attractions foraines pour les petits et les grands.

Les marchés des 1er, 4 et 8 mars seront installés sur la place du Millénaire. .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 49 85 95

English :

Funfair

