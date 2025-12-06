Fête foraine Château-sur-Epte
Fête foraine Château-sur-Epte samedi 6 décembre 2025.
1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Cette année, Château-sur-Epte fête Noël, au programme
Samedi 6 décembre
– À 14h30 défilez avec les Cheerlead’Eure et assister à leur représentation,
– Jusqu’à 18h fête foraine enfantine.
Dimanche 7 décembre
– De 10h30 à 17h fête foraine,
– De 14h et 17h les enfants de Château-sur-Epte recevront leur cadeau par le Père Noël,
– Au déjeuner La Casa di Olivio et ses délicieuses pizzas.
Tout le week-end, vous trouverez une buvette avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes et bonbons sur place ainsi que les mascottes de Disney. .
1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 1 34 67 60 18 mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr
