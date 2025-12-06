Fête foraine Château-sur-Epte

Fête foraine

1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Cette année, Château-sur-Epte fête Noël, au programme

Samedi 6 décembre

– À 14h30 défilez avec les Cheerlead’Eure et assister à leur représentation,

– Jusqu’à 18h fête foraine enfantine.

Dimanche 7 décembre

– De 10h30 à 17h fête foraine,

– De 14h et 17h les enfants de Château-sur-Epte recevront leur cadeau par le Père Noël,

– Au déjeuner La Casa di Olivio et ses délicieuses pizzas.

Tout le week-end, vous trouverez une buvette avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes et bonbons sur place ainsi que les mascottes de Disney. .

1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 1 34 67 60 18 mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr

English : Fête foraine

