Fête foraine Clermont-en-Argonne

Fête foraine Clermont-en-Argonne samedi 9 août 2025.

Fête foraine

Place de la Gare Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

La fête foraine revient comme chaque année. Vous pourrez profiter des manèges, des stands de jeux et de la bonne ambiance festive. Un feu d’artifice illuminera le ciel de Clermont en Argonne le samedi dès 22h30. Un foodtruck s’installera le samedi soir.Tout public

Place de la Gare Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 41 15

English :

The funfair is back every year. You’ll be able to enjoy the rides, the games stalls and the festive atmosphere. A fireworks display will light up the skies over Clermont en Argonne on Saturday at 10.30pm. A foodtruck will be set up on Saturday evening.

German :

Der Jahrmarkt kehrt wie jedes Jahr zurück. Freuen Sie sich auf Karussells, Spielstände und eine gute Feststimmung. Ein Feuerwerk wird am Samstag ab 22:30 Uhr den Himmel über Clermont en Argonne erleuchten. Am Samstagabend wird sich ein Foodtruck niederlassen.

Italiano :

Il luna park torna ogni anno. Potrete godervi le giostre, le bancarelle di giochi e l’atmosfera di festa. Sabato alle 22.30 i fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Clermont en Argonne. Sabato sera sarà allestito un camioncino per la ristorazione.

Espanol :

El parque de atracciones vuelve cada año. Podrá disfrutar de las atracciones, los puestos de juegos y el ambiente festivo. El sábado a las 22.30 h, los fuegos artificiales iluminarán el cielo de Clermont en Argonne. El sábado por la noche se instalará un foodtruck.

L’événement Fête foraine Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DU PAYS D’ARGONNE