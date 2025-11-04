Fête foraine Cusset
Fête foraine Cusset mardi 4 novembre 2025.
Fête foraine
Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-04
Profitez pour faire une halte sur le Cours Lafayette et laissez profiter vos enfants de quelques tours de manège.
Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00
English :
Stop off on the Cours Lafayette and let your children enjoy a few rides on the merry-go-round.
German :
Nutzen Sie die Gelegenheit, um auf dem Cours Lafayette Halt zu machen und lassen Sie Ihre Kinder ein paar Runden auf dem Karussell drehen.
Italiano :
Fermatevi sul Cours Lafayette e lasciate che i vostri bambini facciano qualche giro sulla giostra.
Espanol :
Haga una parada en el Cours Lafayette y deje que sus hijos disfruten de unos paseos en el tiovivo.
L’événement Fête foraine Cusset a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations