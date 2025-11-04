Fête foraine Cusset

Fête foraine Cusset mardi 4 novembre 2025.

Fête foraine

Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-04

Profitez pour faire une halte sur le Cours Lafayette et laissez profiter vos enfants de quelques tours de manège.

Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00

English :

Stop off on the Cours Lafayette and let your children enjoy a few rides on the merry-go-round.

German :

Nutzen Sie die Gelegenheit, um auf dem Cours Lafayette Halt zu machen und lassen Sie Ihre Kinder ein paar Runden auf dem Karussell drehen.

Italiano :

Fermatevi sul Cours Lafayette e lasciate che i vostri bambini facciano qualche giro sulla giostra.

Espanol :

Haga una parada en el Cours Lafayette y deje que sus hijos disfruten de unos paseos en el tiovivo.

L’événement Fête foraine Cusset a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations