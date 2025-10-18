Fête Foraine d’Automne Salon-de-Provence

Fête Foraine d’Automne Salon-de-Provence samedi 18 octobre 2025.

Fête Foraine d’Automne

Du 18/10 au 02/11/2025 tous les jours de 14h à 21h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 21:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Vacances riment avec Fête foraine ! La place Morgan accueille les manèges, les stands gourmands ou ludiques, afin de vivre des vacances au top en famille et entre amis !

.

Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

Vacations rhyme with funfair! In Place Morgan, you’ll find rides, food stalls and fun stalls, so you and your family and friends can enjoy a vacation to the full!

German :

Ferien reimen sich auf Kirmes! Auf dem Place Morgan werden Karussells, Schlemmer- oder Spielstände aufgebaut, damit Sie mit der Familie und Freunden einen Top-Urlaub erleben können!

Italiano :

Vacanze fa rima con luna park! Il Place Morgan ospita giostre, stand gastronomici e bancarelle di divertimento, per farvi trascorrere una bella vacanza con la famiglia e gli amici!

Espanol :

¡Vacaciones rima con parque de atracciones! La Place Morgan alberga atracciones, puestos de comida y diversión, ¡para que disfrute de unas vacaciones estupendas con su familia y amigos!

L’événement Fête Foraine d’Automne Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence