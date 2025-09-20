Fête foraine d’automne Vagney
Fête foraine d’automne Vagney samedi 20 septembre 2025.
Fête foraine d’automne
Place de la Libération Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Manège pour enfants, confiserie, pêche aux canards, auto skooter….Tout public
0 .
Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 70 18
English :
Children’s merry-go-round, candy shop, duck fishing, car skooter….
German :
Kinderkarussell, Süßwarenladen, Entenangeln, Autoskooter….
Italiano :
Giostre per bambini, negozio di dolciumi, pesca delle anatre, autoscout….
Espanol :
Tiovivo infantil, tienda de golosinas, pesca de patos, tirador de coches….
L’événement Fête foraine d’automne Vagney a été mis à jour le 2025-09-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES