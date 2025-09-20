Fête foraine d’automne Vagney

Fête foraine d’automne Vagney samedi 20 septembre 2025.

Fête foraine d’automne

Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-20

Manège pour enfants, confiserie, pêche aux canards, auto skooter….Tout public

Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 70 18

English :

Children’s merry-go-round, candy shop, duck fishing, car skooter….

German :

Kinderkarussell, Süßwarenladen, Entenangeln, Autoskooter….

Italiano :

Giostre per bambini, negozio di dolciumi, pesca delle anatre, autoscout….

Espanol :

Tiovivo infantil, tienda de golosinas, pesca de patos, tirador de coches….

L’événement Fête foraine d’automne Vagney a été mis à jour le 2025-09-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES