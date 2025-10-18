Fête foraine d’automne Yutz

Fête foraine d’automne Yutz samedi 18 octobre 2025.

Fête foraine d’automne

Esplanade de la Brasserie Yutz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-10-18

Afin de célébrer dignement les vacances scolaires d’hiver, la Fête Foraine reprend ses quartiers pour le plaisir des petits et des grands ! Venez nombreux pour faire des tours de carrousel ou d’auto tamponneuse en dégustant quelques sucreries.Tout public

Esplanade de la Brasserie Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 culture@mairie-yutz.fr

English :

In order to celebrate the winter school vacations, the funfair is back for the pleasure of young and old! Come in large numbers to ride the carousel or the bumper car while enjoying some sweets.

German :

Um die Winterschulferien würdig zu begehen, findet der Jahrmarkt wieder statt, zur Freude von Groß und Klein! Kommen Sie zahlreich und drehen Sie Ihre Runden auf dem Karussell oder im Autoscooter, während Sie ein paar Süßigkeiten probieren.

Italiano :

Per festeggiare le vacanze scolastiche invernali, torna il luna park per il piacere di grandi e piccini! Venite numerosi a fare un giro sulla giostra o sull’autoscontro gustandovi un po’ di dolci.

Espanol :

Para celebrar las vacaciones escolares de invierno, ¡vuelve el parque de atracciones para disfrute de grandes y pequeños! Ven en gran número a montarte en el tiovivo o en el coche de choque mientras disfrutas de unos dulces.

