Fête foraine de Cahors Cahors

Fête foraine de Cahors Cahors samedi 18 octobre 2025.

Fête foraine de Cahors

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Des manèges pour les petits, pour les plus grands, auto tamponneuses, manèges à sensation, palais des glace, palais du rire, tir à la carabine, pince peluches, jeux divers, pêche aux canards, jeux de casino, stands de friandises, churros et barbe à papa…

Des manèges pour les petits, pour les plus grands, auto tamponneuses, manèges à sensation, palais des glace, palais du rire, tir à la carabine, pince peluches, jeux divers, pêche aux canards, jeux de casino, stands de friandises, churros et barbe à papa… .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87

English :

Rides for young and old, bumper cars, thrill rides, ice palaces, laughter palaces, rifle shooting, cuddly toy clamps, various games, duck fishing, casino games, candy stalls, churros and cotton candy…

German :

Karussells für die Kleinen, für die Größeren, Autoscooter, Sensationskarussells, Eispalast, Lachpalast, Gewehrschießen, Plüschtierklemme, verschiedene Spiele, Entenangeln, Kasinospiele, Süßigkeitenstände, Churros und Zuckerwatte…

Italiano :

Giostre per grandi e piccini, autoscontri, giostre da brivido, palazzi del ghiaccio, palazzi della risata, tiro a segno, artigli di peluche, giochi vari, pesca delle anatre, giochi da casinò, stand di dolci, churros e zucchero filato…

Espanol :

Atracciones para grandes y pequeños, coches de choque, atracciones emocionantes, palacios de hielo, palacios de la risa, tiro con carabina, garras de peluche, juegos varios, pesca de patos, juegos de casino, puestos de chucherías, churros y algodón de azúcar…

L’événement Fête foraine de Cahors Cahors a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Cahors Vallée du Lot