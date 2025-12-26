Fête foraine de carnaval, Wissembourg
Fête foraine de carnaval, Wissembourg samedi 14 février 2026.
Place de la Foire Wissembourg Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-14
fin : 2026-03-01
2026-02-14
Attractions et manèges pour petits et grands auto-tamponneuses, petits carrousels pour enfants, stand de pêche aux canards et vente de friandises. Fermé en cas d’intempéries.
Fermé en cas d’intempéries. 0 .
Place de la Foire Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 accueil@wissembourg.fr
English :
Attractions and rides for young and old: bumper cars, small carousels for children, duck fishing and candy sales. Closed in case of bad weather.
