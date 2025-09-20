Fête foraine de Charmes Charmes

Fête foraine de Charmes Charmes samedi 20 septembre 2025.

Fête foraine de Charmes

Port de plaisance Espace Henri Mentré Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 23:59:00

Date(s) :

2025-09-20

La fête foraine de Charmes aura lieu le weekend du 20 et 21 septembre. Elle prendra place sur l’espace Henri Mentré.

Venez assister aux feux d’artifice qui auront lieu au port à partir de 23h samediTout public

0 .

Port de plaisance Espace Henri Mentré Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 85 85

English :

The Charmes funfair will take place on the weekend of September 20 and 21. It will take place on the Espace Henri Mentré.

Come and watch the fireworks at the port from 11pm on Saturday

German :

Die Kirmes in Charmes findet am Wochenende des 20. und 21. Septembers statt. Sie wird auf dem Platz Henri Mentré stattfinden.

Besuchen Sie das Feuerwerk, das am Samstag ab 23 Uhr am Hafen stattfindet

Italiano :

Il parco divertimenti Charmes si terrà nel fine settimana del 20 e 21 settembre. Si svolgerà nell’Espace Henri Mentré.

Venite a vedere i fuochi d’artificio al porto dalle 23.00 di sabato

Espanol :

El parque de atracciones de Charmes se celebrará el fin de semana del 20 y 21 de septiembre. Tendrá lugar en el Espace Henri Mentré.

Venga a ver los fuegos artificiales en el puerto a partir de las 23.00 h del sábado

