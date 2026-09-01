Informations pratiques

Charmes

Fête foraine de Charmes

Port de plaisance – Espace Henri Mentré Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-19

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-19

La fête foraine de Charmes aura lieu le weekend du 19 et 23 septembre. Elle prendra place sur l’espace Henri Mentré.

Grand feu d’artifice le samedi soir à 23h.

Profitez des tarifs réduits mercredi.

nous vous attendons nombreux pour célébrer cette fête patronale dans une ambiance festive et conviviale.Tout public

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Port de plaisance – Espace Henri Mentré Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 85 85

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English :

The Charmes Fair will take place on the weekend of September 19–23. It will be held at the Henri Mentré grounds.

There will be a big fireworks show on Saturday night at 11:00 p.m.

Take advantage of reduced prices on Wednesday.

We hope to see many of you there to celebrate this patron saint’s festival in a festive and friendly atmosphere.

L’événement Fête foraine de Charmes Charmes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT EPINAL ET SA REGION