Fête foraine de Charmes Charmes
samedi 19 septembre 2026 · Charmes
Informations pratiques
Charmes
Fête foraine de Charmes
Port de plaisance – Espace Henri Mentré Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-19
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-19
La fête foraine de Charmes aura lieu le weekend du 19 et 23 septembre. Elle prendra place sur l’espace Henri Mentré.
Grand feu d’artifice le samedi soir à 23h.
Profitez des tarifs réduits mercredi.
nous vous attendons nombreux pour célébrer cette fête patronale dans une ambiance festive et conviviale.Tout public
0 .
Port de plaisance – Espace Henri Mentré Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 85 85
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English :
The Charmes Fair will take place on the weekend of September 19–23. It will be held at the Henri Mentré grounds.
There will be a big fireworks show on Saturday night at 11:00 p.m.
Take advantage of reduced prices on Wednesday.
We hope to see many of you there to celebrate this patron saint’s festival in a festive and friendly atmosphere.
L’événement Fête foraine de Charmes Charmes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT EPINAL ET SA REGION
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