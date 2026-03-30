Fête foraine de Joinville Joinville
Fête foraine de Joinville Joinville samedi 25 avril 2026.
Fête foraine de Joinville
Parc du petit bois Joinville Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
Venez vous amusez entre amis ou famille à la fête foraine de Joinville. En plus, il y aura un feu d’artifice le samedi 02 mai à 22h30 ! Soyez au rendez-vous au parc du petit bois (face au Château du Grand Jardin) .
Parc du petit bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête foraine de Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Cinéma à l’auditoire de Joinville Chers parents Joinville 31 mars 2026
- cinéma à l’auditoire de Joinville Rue Malaga Joinville 31 mars 2026
- Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin Joinville 4 avril 2026
- APÉRO CONCERT AU TROC QUAI Joinville 4 avril 2026
- Cinéma à l’auditoire de Joinville Marty Supreme Joinville 7 avril 2026