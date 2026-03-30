Fête foraine de Joinville

Parc du petit bois Joinville Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

Venez vous amusez entre amis ou famille à la fête foraine de Joinville. En plus, il y aura un feu d’artifice le samedi 02 mai à 22h30 ! Soyez au rendez-vous au parc du petit bois (face au Château du Grand Jardin) .

Parc du petit bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

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English :

L’événement Fête foraine de Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Joinville