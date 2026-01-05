Fête foraine de la Chandeleur

60 Rue de la Poterne Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-17

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-01-17

Rendez-vous du 17 janvier au 08 février pour le grand retour de la fête foraine à Saint-Lô !

Manèges pour enfant adulte sensation forte au rendez-vous !

Confiseries et gourmandises seront au rendez-vous également si vous avez un petit creux !

stand de tir sur de peluche .

60 Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête foraine de la Chandeleur

L’événement Fête foraine de la Chandeleur Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Saint-Lô