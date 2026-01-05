Fête foraine de la Chandeleur Saint-Lô
Fête foraine de la Chandeleur Saint-Lô samedi 17 janvier 2026.
Fête foraine de la Chandeleur
60 Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-17
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-01-17
Rendez-vous du 17 janvier au 08 février pour le grand retour de la fête foraine à Saint-Lô !
Manèges pour enfant adulte sensation forte au rendez-vous !
Confiseries et gourmandises seront au rendez-vous également si vous avez un petit creux !
stand de tir sur de peluche .
60 Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
English : Fête foraine de la Chandeleur
