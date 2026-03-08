Fête foraine de la Quasimodo Saint-Léonard-de-Noblat
Fête foraine de la Quasimodo Saint-Léonard-de-Noblat samedi 11 avril 2026.
Place du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11 2026-04-12
Fête foraine de la Quasimodo avec de très nombreuses attractions pour tous les âges
Le samedi, inauguration de la fête foraine à partir de 11h30 avec l’Union musicale et manèges l’après midi et en soirée.
Le dimanche à partir de 14h .
Place du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr
