Fête foraine de la Quasimodo Saint-Léonard-de-Noblat

Fête foraine de la Quasimodo

Place du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Fête foraine de la Quasimodo avec de très nombreuses attractions pour tous les âges

Le samedi, inauguration de la fête foraine à partir de 11h30 avec l’Union musicale et manèges l’après midi et en soirée.

Le dimanche à partir de 14h .

Place du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

English : Fête foraine de la Quasimodo

