Fête Foraine de la Saint Denis Cholet

Fête Foraine de la Saint Denis Cholet samedi 11 octobre 2025.

Fête Foraine de la Saint Denis

Parking de la Salle des Fêtes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

C’est LE rendez-vous que vous attendez tous au mois d’octobre chaque année ! Manèges, attractions, et sensations fortes sont au rendez-vous. Est-ce que vous oserez surpasser votre appréhension et tester tous les manèges ?

Tous les ans, la Saint-Denis c’est un événement ! Et si en plus, vous vous appelez Denis ou Denise, les attractions sont gratuits LE jour de la Saint Denis.

Vous sentez d’ici, la bonne odeur des chichis ou des barbapapas ? Foncez vous éclater à la Fête Foraine de la Saint Denis ! .

Parking de la Salle des Fêtes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 23 78 01 75

