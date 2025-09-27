Fête foraine de la Saint-Michel Cosne-Cours-sur-Loire
samedi 27 septembre 2025.
Fête foraine de la Saint-Michel
Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-10-12 20:00:00
2025-09-27
Rendez-vous sur les bords de Loire, Place de la Pêcherie, pour la fête foraine de la Saint-Michel.
De 14h à 20h du lundi au jeudi et de 14h à 22h du vendredi au dimanche. .
Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00
