Fête Foraine de la Saint Pierre Face au Pôle d’échange Martigues 28 juin 2025 16:00

Bouches-du-Rhône

Fête Foraine de la Saint Pierre Du 28/06 au 06/07/2025 de 16h à 0h.

Tous les jours. Face au Pôle d’échange Avenue de la Paix Martigues Bouches-du-Rhône

–

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-07-06 00:00:00

2025-06-28

La fête foraine battra son plein à Martigues, sur le Parking des 1000 places, après La Halle et face au pôle d’échange (gare routière). Manèges enfantins et gros métiers, confiseries, snacks…Enfants

Important pour le samedi 28 juin :

– Tarifs réduits sur manèges enfants et adultes.

– Un feu d’artifice sera tiré de la fête foraine à 23h. .

Face au Pôle d’échange Avenue de la Paix

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

The funfair will be in full swing in Martigues, in the Parking des 1000 places, after La Halle and opposite the interchange (bus station). Children’s rides and big rides, sweet shops, snack bars…

German :

Der Jahrmarkt wird in Martigues auf dem Parking des 1000 places, nach La Halle und gegenüber dem Verkehrsknotenpunkt (Busbahnhof), in vollem Gange sein. Kinder- und Großkarussells, Süßwarengeschäfte, Imbisse…

Italiano :

Il parco divertimenti sarà in pieno svolgimento a Martigues, sul Parking des 1000 places, dopo La Halle e di fronte all’interscambio (stazione degli autobus). Giostre per bambini e grandi giostre, negozi di dolciumi, snack bar…

Espanol :

El parque de atracciones estará en pleno apogeo en Martigues, en el Parking des 1000 places, después de La Halle y frente al intercambiador (estación de autobuses). Atracciones infantiles y grandes atracciones, tiendas de golosinas, merenderos…

