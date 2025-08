Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette

Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette vendredi 29 août 2025.

Fête foraine de la St Augustin

Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29

Fête foraine. Ouverture le vendredi à 19h.

Samedi à 9h30/11h et 15h course cycliste FFC 38ème prix Raymond Pasquier, à partir de 16h jeux gratuits pour enfants avec récompenses organisés par le Comité des Fêtes dont tickets de manège à gagner.

Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 88 31 18

English : St Augustine’s Day funfair

Funfair. Opens on Friday at 9.30pm.

Saturday from 4pm: free children’s games with prizes organised by the Comité des Fêtes, including merry-go-round tickets to be won.

German :

Jahrmarkt auf dem Jahrmarkt. Eröffnung am Freitag um 19 Uhr.

Samstag um 9:30/11:00 und 15:00 Uhr FFC-Radrennen 38. Preis Raymond Pasquier, ab 16:00 Uhr kostenlose Spiele für Kinder mit Preisen, die vom Festkomitee organisiert werden, darunter Karusselltickets zu gewinnen.

Italiano :

Luna Park. Apertura venerdì alle 19.00.

Sabato alle 9.30/11.00 e alle 15.00 gara ciclistica FFC 38° Raymond Pasquier, dalle 16.00 giochi gratuiti per bambini con premi organizzati dal Comité des Fêtes, tra cui biglietti per le giostre in palio.

Espanol :

Parque de atracciones. Inauguración el viernes a las 19.00 h.

Sábado a las 9h30/11h00 y a las 15h00 carrera ciclista FFC 38 Raymond Pasquier, a partir de las 16h00 juegos infantiles gratuitos con premios organizados por el Comité des Fêtes, entre ellos entradas para el tiovivo.

L’événement Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente