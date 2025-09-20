Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé

Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé samedi 20 septembre 2025.

Fête foraine de la Tréminou

Place de la République Pont-l'Abbé Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-28

Rendez-vous annuel pour faire le plein de sensations dans les manèges de la fête foraine !

Ouvert les mercredis de 14h à 20h

Vendredis de 14h00 à 01h00

Samedis et dimanches de 14h à 1h.

Feu d’artifice vendredi ! .

Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

