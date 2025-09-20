Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé
Fête foraine de la Tréminou Pont-l'Abbé samedi 20 septembre 2025.
Fête foraine de la Tréminou
Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-28
2025-09-20
Rendez-vous annuel pour faire le plein de sensations dans les manèges de la fête foraine !
Ouvert les mercredis de 14h à 20h
Vendredis de 14h00 à 01h00
Samedis et dimanches de 14h à 1h.
Feu d’artifice vendredi ! .
Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne
