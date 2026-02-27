Fête foraine de Libourne Libourne
Fête foraine de Libourne Libourne samedi 14 mars 2026.
Fête foraine de Libourne
Libourne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-14
Si on vous dit manèges, confiseries et parfums sucrées de barbe à papa… à quoi vous pensez ?
La fête foraine revient sur les quais de Libourne du samedi 14 mars au dimanche 29 mars chaque jour de 14h à 20h.
Profitez aussi des journées spéciales proposées par les forains
Nocturnes jusqu’à 22h
samedi 14 mars
samedi 21 mars
samedi 28 mars
Journées tarifs réduits
mercredi 18 mars
samedi 28 mars .
Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête foraine de Libourne
L’événement Fête foraine de Libourne Libourne a été mis à jour le 2026-02-25 par OTI du Libournais