Fête foraine de Libourne

Libourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-14

Si on vous dit manèges, confiseries et parfums sucrées de barbe à papa… à quoi vous pensez ?

La fête foraine revient sur les quais de Libourne du samedi 14 mars au dimanche 29 mars chaque jour de 14h à 20h.

Profitez aussi des journées spéciales proposées par les forains

Nocturnes jusqu’à 22h

samedi 14 mars

samedi 21 mars

samedi 28 mars

Journées tarifs réduits

mercredi 18 mars

samedi 28 mars .

Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête foraine de Libourne

L’événement Fête foraine de Libourne Libourne a été mis à jour le 2026-02-25 par OTI du Libournais