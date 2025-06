Fête foraine de Luynes Place de la Libération Aix-en-Provence 4 juillet 2025 15:00

Bouches-du-Rhône

Fête foraine de Luynes Vendredi 4 juillet 2025 de 15h à 1h. Place de la Libération Centre ville de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-07-04 01:00:00

2025-07-04

Fête foraine de Luynes avec une trentaine de manèges pour petits et grands, répartis dans tout le centre-ville.

Venez vivre 3 jours de fête, de musique, de spectacles et de gourmandises en plein cœur de Luynes !



Vendredi 4 juillet Inauguration & concert événement !

à 18h Inauguration officielle

à 20h Concert exceptionnel de Heaven ! Heaven, 11 ans, originaire de Cabriès, a déjà un parcours impressionnant :

• Invitée sur W9 dans « Ce soir on chante pour l’UNICEF » où elle a partagé la scène avec Lorie

• En première partie du Maritima Live aux côtés d’Amel Bent, Mentissa, Lihn…

• Première partie du concert de Joseph Kamel

Elle montera sur scène à Luynes accompagnée des danseuses du groupe Funky Kimy, pour un show plein d’énergie et d’émotion ✨

La soirée se poursuivra avec DJ Chris jusqu’à 1h du matin !



Samedi 5 juillet Journée festive et soirée GYPSY !

à 15h Ouverture des manèges

à 19h Paëlla géante + sangria + dessert -Sur réservation au 06.51.61.86.98 ou festiluynes@gmail.com Ambiance conviviale et festive garantie !

à 21h Soirée Gypsy avec Laurent MADA. Ouvert à tous, venez danser et vibrer aux sons chaleureux de la musique gitane !



Dimanche 6 juillet Famille, rires et clôture en musique

à 10h Concours de pétanque pour les enfants. De 7 à 11 ans Gratuit, avec des récompenses pour tous les participants !

à 21h Soirée de clôture avec DJ Chris pour terminer cette belle fête en dansant !



Événement organisé par la Mairie Annexe de Luynes et l’Association Festi’Luynes

N’hésitez pas à venir en famille, entre amis, ou même en solo pour partager un moment inoubliable ! .

Place de la Libération Centre ville de Luynes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Luynes funfair with around 30 rides for young and old, spread throughout the town center.

German :

Jahrmarkt in Luynes mit etwa 30 Fahrgeschäften für Groß und Klein, die über das gesamte Stadtzentrum verteilt sind.

Italiano :

Luna park di Luynes con una trentina di giostre per grandi e piccini, distribuite in tutto il centro cittadino.

Espanol :

Parque de atracciones de Luynes con una treintena de atracciones para grandes y pequeños, repartidas por el centro de la ciudad.

