Fête foraine de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre

Fête foraine de Mehun-sur-Yèvre

Avenue du Champ de Foire Mehun-sur-Yèvre Cher

Début : Samedi 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

La fête foraine revient à Mehun-sur-Yèvre pour une nouvelle édition.

Préparez-vous à vivre un tourbillon d’émotions et de bonne humeur ! Cette année, la Fête Foraine vous ouvre ses portes pour un moment haut en couleurs, où rires, sensations et gourmandises se donnent rendez-vous.

À la tombée de la nuit, les lumières scintillantes des manèges transforment la fête en un véritable spectacle, offrant une atmosphère magique et pétillante.

Entre frissons, fous rires et surprises, chaque instant promet d’être un souvenir inoubliable.

Venez vibrer, jouer et vous émerveiller la Fête Foraine n’attend plus que vous ! .

Avenue du Champ de Foire Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 30 25

English :

The funfair returns to Mehun-sur-Yèvre for a new edition.

German :

Der Jahrmarkt kehrt für eine neue Ausgabe nach Mehun-sur-Yèvre zurück.

Italiano :

Il luna park torna a Mehun-sur-Yèvre per una nuova edizione.

Espanol :

El parque de atracciones vuelve a Mehun-sur-Yèvre una edición más.

