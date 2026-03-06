Fête foraine de Mézières Charleville-Mézières
Fête foraine de Mézières Charleville-Mézières samedi 7 mars 2026.
Fête foraine de Mézières
Place de l'Hôtel de Ville Charleville-Mézières Ardennes
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-29
2026-03-07
Rendez-vous à la fête foraine de Mézières, place de l'Hôtel de ville, du samedi 7 au dimanche 29 mars 2026.
Place de l'Hôtel de Ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
English :
Join us at the Mézières funfair, Place de l'Hôtel de Ville, from Saturday 7th to Sunday 29th March 2026.
