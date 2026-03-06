Fête foraine de Mézières

Place de l’Hôtel de Ville Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-29

2026-03-07

Rendez-vous à la fête foraine de Mézières, place de l’Hôtel de ville, du samedi 7 au dimanche 29 mars 2026.

Place de l’Hôtel de Ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

Join us at the Mézières funfair, Place de l’Hôtel de Ville, from Saturday 7th to Sunday 29th March 2026.

L’événement Fête foraine de Mézières Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-05 par Ardennes Tourisme