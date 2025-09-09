Fête foraine de Nantes Cours Saint-Pierre et Saint-André Nantes

La fête foraine de Nantes s’installe sur les cours St-Pierre et St-André du 6 septembre au 5 octobre 2025 :- lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 14h à 23h- vendredi, samedi de 14h à 1h

https://www.facebook.com/feteforainedenantesofficiel