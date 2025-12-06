FÊTE FORAINE DE NOEL À LODÈVE Lodève
FÊTE FORAINE DE NOEL À LODÈVE Lodève samedi 6 décembre 2025.
FÊTE FORAINE DE NOEL À LODÈVE
Allée de la Résistance Lodève Hérault
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-28
2025-12-06
La Fête foraine de Noël! Du 6 au 28 décembre!
Manèges, douceurs et décor féérique: vivez la magie de Noël en famille ou entre amis!
Horaires hors vacances:
mardi de 16h à 20h
mercredi: 14h à 20h
jeudi: 16h à 20h
vendredi/samedi/dimanche: 14h à 20h
Horaires vacances scolaires: 7j/7 de 14h à 20h
Allée de la Résistance Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00
English :
The Christmas Fair! From December 6 to 28!
Rides, sweets and magical decor: experience the magic of Christmas with family and friends!
Opening hours outside vacations:
tuesday: 4pm to 8pm
wednesday: 2pm to 8pm
thursday: 4pm to 8pm
friday/Saturday/Sunday: 2pm to 8pm
School vacations: 7 days a week from 2pm to 8pm
