FÊTE FORAINE DE NOEL À LODÈVE Lodève

FÊTE FORAINE DE NOEL À LODÈVE

Allée de la Résistance Lodève Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-28

2025-12-06

La Fête foraine de Noël! Du 6 au 28 décembre!

Manèges, douceurs et décor féérique: vivez la magie de Noël en famille ou entre amis!

Horaires hors vacances:

mardi de 16h à 20h

mercredi: 14h à 20h

jeudi: 16h à 20h

vendredi/samedi/dimanche: 14h à 20h

Horaires vacances scolaires: 7j/7 de 14h à 20h

Allée de la Résistance Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00

English :

The Christmas Fair! From December 6 to 28!

Rides, sweets and magical decor: experience the magic of Christmas with family and friends!

Opening hours outside vacations:

tuesday: 4pm to 8pm

wednesday: 2pm to 8pm

thursday: 4pm to 8pm

friday/Saturday/Sunday: 2pm to 8pm

School vacations: 7 days a week from 2pm to 8pm

