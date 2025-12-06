FÊTE FORAINE DE NOËL

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Retrouvez la fête foraine de Noël avec de nombreuses attractions pour les petits et les grands.

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

Find the Christmas fair with many attractions for young and old.

German :

Finden Sie den Weihnachtsmarkt mit vielen Attraktionen für Groß und Klein.

Italiano :

La fiera di Natale con tante attrazioni per grandi e piccini.

Espanol :

La feria de Navidad con muchas atracciones para grandes y pequeños.

L’événement FÊTE FORAINE DE NOËL Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE