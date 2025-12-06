Fête foraine de Noël Limoges

Fête foraine de Noël

Champ de Juillet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

La Fête Foraine de Limoges revient pour le plaisir de tous ! Petits et grands pourront s’amuser sur les trampolines, les bulles sur l’eau ou les toboggans. Les amateurs de défis tenteront leur chance aux jeux de tir (carabine, tir à l’arc, ballons, quilles) et aux jeux d’adresse comme la pêche aux canards ou les lancers d’anneaux. Les plus courageux testeront leur force au punchingball ou leur équilibre sur l’échelle pivotante. Entre deux tours de manèges enfantins, venez tenter les loteries pour gagner peluches et cadeaux, et régalez-vous aux stands de restauration, buvettes, glaces et barbes à papa. Ambiance festive et sourires garantis à Limoges !

Attention, les horaires d’ouverture peuvent varier en fonction des périodes.

Confirmation des horaires à venir. .

Champ de Juillet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

