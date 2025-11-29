Fête Foraine de Noël Salon-de-Provence

Fête Foraine de Noël

Du 29/11/2025 au 04/01/2026 tous les jours à partir de 14h.

sauf le 25 décembre.

Sauf jours d’école à 15h00. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-29

Les manèges ajoutent une touche de magie aux festivités de Noël à Salon-de-Provence. En famille et entre amis, la quinzaine d’attractions permettent de passer un temps festif dans les allées de la fête foraine.

Cette année encore, des attractions grandioses sont au programme.



La Grande Roue préparez-vous à un voyage à plus de 35 mètres de hauteur ! Cette attraction d’exception participe à illuminer la ville mais aussi les yeux de ses visiteurs.



Le Sapin magique avec ses boules de Noël géantes, ce sapin transporte petits et grands dans la féerie des fêtes à Salon-de-Provence.



Le traîneau du Père Noël embarquez dans l’un des traîneaux du Père Noël pour un voyage fantastique, direction le Pôle Nord !



La programmation des Manèges de Noël

– 30 novembre, 7 et 14 décembre 15h, 16h et 17h spectacle “K Pop Demon Hunters“

– Du 26 décembre au 4 janvier 15h mascottes des héros 16h maquillage

– Jeudi 1er janvier parade des personnages de Disney .

Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com

English :

The merry-go-rounds add a touch of magic to Salon-de-Provence?s Christmas festivities. With family and friends, the fifteen or so attractions make for a festive time in the fairgrounds.

German :

Die Karussells verleihen den Weihnachtsfeierlichkeiten in Salon-de-Provence einen Hauch von Magie. Mit der Familie oder mit Freunden können Sie auf den fünfzehn Attraktionen eine festliche Zeit in den Gängen des Jahrmarkts verbringen.

Italiano :

Le giostre aggiungono un tocco di magia alle feste natalizie di Salon-de-Provence. Con la famiglia e gli amici, la quindicina di attrazioni offre un momento di festa nel luna park.

Espanol :

Los tiovivos añaden un toque de magia a las fiestas navideñas de Salon-de-Provence. Con la familia y los amigos, la quincena de atracciones permite pasar un rato festivo en el recinto ferial.

L’événement Fête Foraine de Noël Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence