Fête foraine de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou

Fête foraine de Nogent-le-Rotrou

Place du 11 Août 1944 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-28

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-28

Confiseries, machines à sous, stand de tir au ballon, auto-tamponneuses, pêche aux canards, trampoline…La fête foraine débarque à Nogent-le-Rotrou du 28 février au 8 mars 2026 !

Bonne nouvelle pour les enfants et les grands enfants. La fête foraine débarque à Nogent-le-Rotrou du 28 février au 8 mars 2026 ! Confiseries, machine à sous, tir au ballon, auto-tamponneuses, crazy dance, boomerang…La Place du 11 août accueille une trentaine d’animations. Des plus traditionnelles comme les autos tamponneuses aux manèges à sensations fortes en passant par les stands de gourmandises. .

Place du 11 Août 1944 Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10

English :

Confectionery, slot machines, balloon shooting, bumper cars, duck fishing, trampolines…the funfair comes to Nogent-le-Rotrou from February 28 to March 8, 2026!

