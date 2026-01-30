Fête Foraine de Pâques

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-03-28

Manèges, confiseries et ambiance festive la traditionnelle fête foraine de Pâques illumine Barbezieux chaque printemps. Un rendez-vous familial incontournable, entre sensations, gourmandises et rires partagés.

.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Foraine de Pâques

Rides, sweet treats and a festive atmosphere: the traditional Easter funfair lights up Barbezieux every spring. An unmissable family event, combining thrills, tasty treats and shared laughter.

L’événement Fête Foraine de Pâques Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Sud Charente