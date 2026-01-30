Fête Foraine de Pâques Barbezieux-Saint-Hilaire
Fête Foraine de Pâques
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-03-28
Manèges, confiseries et ambiance festive la traditionnelle fête foraine de Pâques illumine Barbezieux chaque printemps. Un rendez-vous familial incontournable, entre sensations, gourmandises et rires partagés.
.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr
English : Fête Foraine de Pâques
Rides, sweet treats and a festive atmosphere: the traditional Easter funfair lights up Barbezieux every spring. An unmissable family event, combining thrills, tasty treats and shared laughter.
