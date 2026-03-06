Fête foraine de Pâques

Descartes Indre-et-Loire

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

2026-04-03

Vendredi 3 avril 17h00 00h00 Manèges

Samedi 4 avril 14h00 00h00 Manèges

Dimanche 5 avril 10h00 00h00 Manèges

À partir de 8h00 Brocante par le club de Judo

Lundi 6 avril 14h00 20h00 Manèges

De 14h30 à 17h30 Balade en poney avec la P’tite Chevauchée

Sur tout le week-end

Buvette et restauration par le club de foot SGD

Salon artistique du Groupe Artistique de Descartes à la salle des fêtes .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

april 3: 5pm 12am Merry-go-rounds.

april 4: 2pm 12am Rides.

april 5: 10am 12am Merry-go-rounds,

From 8 am Flea market.

april 6: 2pm 8pm Roundabouts,

From 2.30 pm to 5.30 pm Pony rides

All weekend long:

-Refreshments and catering

-Art show in the village hall.

