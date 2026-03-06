Fête foraine de Pâques Descartes
Fête foraine de Pâques Descartes vendredi 3 avril 2026.
Fête foraine de Pâques
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
2026-04-03
3 avril 17h 00h Manèges.
4 avril 14h 00h Manèges.
5 avril 10h 00h Manèges,
À partir de 8h Brocante.
6 avril 14h 20h Manèges,
De 14h30 à 17h30 Balade en poney
Sur tout le week-end
-Buvette et restauration
-Salon artistique à la salle des fêtes.
Vendredi 3 avril 17h00 00h00 Manèges
Samedi 4 avril 14h00 00h00 Manèges
Dimanche 5 avril 10h00 00h00 Manèges
À partir de 8h00 Brocante par le club de Judo
Lundi 6 avril 14h00 20h00 Manèges
De 14h30 à 17h30 Balade en poney avec la P’tite Chevauchée
Sur tout le week-end
Buvette et restauration par le club de foot SGD
Salon artistique du Groupe Artistique de Descartes à la salle des fêtes .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
English :
april 3: 5pm 12am Merry-go-rounds.
april 4: 2pm 12am Rides.
april 5: 10am 12am Merry-go-rounds,
From 8 am Flea market.
april 6: 2pm 8pm Roundabouts,
From 2.30 pm to 5.30 pm Pony rides
All weekend long:
-Refreshments and catering
-Art show in the village hall.
L’événement Fête foraine de Pâques Descartes a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire