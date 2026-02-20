Fête foraine de Pâques Face au Pôle d’échange Martigues

Fête foraine de Pâques

Du 28/03 au 12/04/2026 tous les jours de 14h à 0h. Face au Pôle d’échange Avenue de la Paix Martigues Bouches-du-Rhône

Une cinquantaine d’artisans forains seront présents à Martigues, sur le Parking des 1000 places, après La Halle et face au pôle d’échange (gare routière).

Manèges enfantins et les gros métiers, confiseries, snacks…Enfants

Samedi 28 mars tarif réduit pour les manèges enfantins et les manèges adultes.

Les animations prévues

– Mercredi 1er avril à 15h distribution d’œufs de Pâques.

– Mercredi 8 avril à 15h parade de peluches géantes. .

Face au Pôle d’échange Avenue de la Paix Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

English :

Around fifty fairground artisans will be on hand in Martigues, in the Parking des 1000 places, after La Halle and opposite the interchange (bus station).

Children’s rides and large trades, sweet shops, snack bars…

