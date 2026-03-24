Fête foraine de Pau

Place de Verdun Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-03-28

Ouverture de la fête au public du samedi 28 mars au dimanche 19 avril inclus.

Des manèges à sensation, des manèges enfantins, les indispensables auto-tamponneuses et les confiseries incontournables pour accompagner vos amusements en famille.

Il y aura aussi des événements avec Stitch et la Pat’Patrouille le dimanche 29 mars ou un ticket offert pour un ticket acheté à toutes les personnes déguisées le vendredi 3 avril. .

Place de Verdun Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 odp@ville-pau.fr

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English : Fête foraine de Pau

L’événement Fête foraine de Pau Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau