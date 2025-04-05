Fête foraine de Pont-Château Pontchâteau
Fête foraine de Pont-Château Pontchâteau vendredi 3 avril 2026.
Fête foraine de Pont-Château
Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-05 01:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Nombreux manèges du vendredi 3 avril au lundi 6 avril
Pas de marché le lundi matin .
Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Fête foraine de Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-15 par ADT44