Fête foraine de Pont-Château

Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-05 01:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Nombreux manèges du vendredi 3 avril au lundi 6 avril

Pas de marché le lundi matin .

Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Fête foraine de Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-15 par ADT44