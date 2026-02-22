Fête foraine de printemps à Salin de Giraud Salin de Giraud Arles

Fête foraine de printemps à Salin de Giraud

Du 06/03 au 22/03/2026 tous les jours.

Weekends, mercredis 14h00 à 20h00

Période scolaire 16h00 à 20h00. Salin de Giraud Place des gardians Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-22

2026-03-06

Ce printemps à Salin-de-Giraud, place aux rires, aux lumières et aux sensations la fête foraine s’installe au village !

Au retour des beaux jours, Salin-de-Giraud se met à l’heure de la fête ! Pendant le printemps, la fête foraine vous donne rendez-vous pour partager des moments joyeux en famille ou entre amis manèges pour petits et grands, stands gourmands, jeux d’adresse, ambiance musicale et éclats de rire à chaque coin d’allée.

Venez profiter d’une sortie conviviale au cœur du village, quand les soirées s’adoucissent et que les lumières de la fête illuminent Salin. Une parenthèse festive à ne pas manquer ! .

Salin de Giraud Place des gardians Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

This spring in Salin-de-Giraud, it’s time for laughter, lights and thrills: the funfair is coming to the village!

