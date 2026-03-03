Fête Foraine de Printemps Salon-de-Provence
Fête Foraine de Printemps Salon-de-Provence samedi 11 avril 2026.
Fête Foraine de Printemps
Du 11/04 au 26/04/2026 tous les jours de 14h à 21h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-26 21:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La Place Morgan se transforme en haut lieu de fête.Enfants
Les manèges investissent la place Morgan pour les vacances de Printemps !
Stands gourmands, pêches aux canards, manèges à sensation… en famille ou entre amis, vous allez pouvoir vous amuser ! .
Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com
English :
Place Morgan is transformed into a festive mecca.
L’événement Fête Foraine de Printemps Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence