Fête Foraine de Printemps

Du 11/04 au 26/04/2026 tous les jours de 14h à 21h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-26 21:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La Place Morgan se transforme en haut lieu de fête.Enfants

Les manèges investissent la place Morgan pour les vacances de Printemps !



Stands gourmands, pêches aux canards, manèges à sensation… en famille ou entre amis, vous allez pouvoir vous amuser ! .

Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Place Morgan is transformed into a festive mecca.

L’événement Fête Foraine de Printemps Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence