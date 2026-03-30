Fête foraine de Ruelle sur Touvre

Place Montalembert Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-13

Manèges et stands s’installent à Ruelle pour le plaisir des petits et des grands ! Pour clore les festivités tir du feu d’artifice le lundi 15 juin à 23h00.

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Place Montalembert Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

Rides and stalls set up in Ruelle for the enjoyment of young and old alike! To round off the festivities: fireworks display on Monday June 15 at 11:00 pm.

L’événement Fête foraine de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême