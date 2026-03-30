Fête foraine de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre
Fête foraine de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre samedi 13 juin 2026.
Fête foraine de Ruelle sur Touvre
Place Montalembert Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-13
Manèges et stands s’installent à Ruelle pour le plaisir des petits et des grands ! Pour clore les festivités tir du feu d’artifice le lundi 15 juin à 23h00.
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Place Montalembert Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
Rides and stalls set up in Ruelle for the enjoyment of young and old alike! To round off the festivities: fireworks display on Monday June 15 at 11:00 pm.
L’événement Fête foraine de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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