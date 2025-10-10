Fête foraine de Sainte-Thérèse Sur la Place Marcadieu Tarbes
De quoi passer de bons moments en famille ou avec les copains grands manèges (auto-tamponneuses, manèges à frisson) et petits manèges (pêche au canard, pinces, stand de tirs…), il y en aura pour tous les goûts !
Horaires
– Lundi , mardi, jeudi et vendredi 18h à 1h
– Mercredi, samedi et dimanche 14h à 1h
– Fermeture le mercredi 22/10 à 19h
Attention
> Le stationnement et la circulation sont soumis à des restrictions aux abords de Marcadieu.
> Les marchés hebdomadaires des jeudi, samedi et dimanche sont déplacés sur la Place du Foirail.
English :
With large rides (bumper cars, thrill rides) and small rides (duck fishing, tongs, shooting galleries, etc.), there’s something for everyone!
Opening times
– Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 6pm to 1am
– Wednesday, Saturday and Sunday: 2pm to 1am
– Closing on Wednesday 22/10 at 7pm
Please note
> Parking and traffic restrictions around Marcadieu.
> Weekly markets on Thursday, Saturday and Sunday have been moved to Place du Foirail.
German :
Hier können Sie mit der Familie oder mit Freunden schöne Stunden verbringen: große Karussells (Autoscooter, Nervenkitzelkarussells) und kleine Karussells (Entenangeln, Zangen, Schießstand?), für jeden Geschmack ist etwas dabei!
Öffnungszeiten:
– Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 18 Uhr bis 1 Uhr
– Mittwoch, Samstag und Sonntag: 14 bis 1 Uhr
– Schließung am Mittwoch, 22.10. um 19 Uhr
Bitte beachten:
> In der Umgebung von Marcadieu kommt es zu Park- und Verkehrseinschränkungen.
> Die Wochenmärkte am Donnerstag, Samstag und Sonntag werden auf den Place du Foirail verlegt.
Italiano :
Ce n’è per tutti i gusti: grandi giostre (autoscontri, giostre da brivido) e piccole giostre (pesca delle anatre, macchine a pinza, tiro a segno, ecc.), ce n’è per tutti i gusti!
Orari di apertura
– Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 18.00 all’1.00
– Mercoledì, sabato e domenica: dalle 14.00 all’1.00
– Chiusura mercoledì 22/10 alle 19.00
Nota bene
> Il parcheggio e il traffico sono soggetti a restrizioni nei dintorni di Marcadieu.
> I mercati settimanali di giovedì, sabato e domenica sono stati spostati in Place du Foirail.
Espanol :
Hay para todos los gustos: grandes atracciones (coches de choque, atracciones emocionantes) y pequeñas atracciones (pesca de patos, máquinas de pinzas, galerías de tiro, etc.), ¡hay para todos los gustos!
Horario de apertura
– Lunes, martes, jueves y viernes: de 18.00 h. a 1.00 h
– Miércoles, sábado y domingo: de 14:00 a 01:00 h
– Cierre el miércoles 22/10 a las 19.00 h
Atención
> El aparcamiento y la circulación están sujetos a restricciones en los alrededores de Marcadieu.
> Los mercados semanales de los jueves, sábados y domingos se han trasladado a la Place du Foirail.
