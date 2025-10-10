Fête foraine de Sainte-Thérèse Sur la Place Marcadieu Tarbes

Fête foraine de Sainte-Thérèse Sur la Place Marcadieu Tarbes vendredi 10 octobre 2025.

Fête foraine de Sainte-Thérèse

Sur la Place Marcadieu Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-22

2025-10-10

De quoi passer de bons moments en famille ou avec les copains grands manèges (auto-tamponneuses, manèges à frisson) et petits manèges (pêche au canard, pinces, stand de tirs…), il y en aura pour tous les goûts !

Horaires

– Lundi , mardi, jeudi et vendredi 18h à 1h

– Mercredi, samedi et dimanche 14h à 1h

– Fermeture le mercredi 22/10 à 19h

Attention

> Le stationnement et la circulation sont soumis à des restrictions aux abords de Marcadieu.

> Les marchés hebdomadaires des jeudi, samedi et dimanche sont déplacés sur la Place du Foirail.

Sur la Place Marcadieu Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

With large rides (bumper cars, thrill rides) and small rides (duck fishing, tongs, shooting galleries, etc.), there’s something for everyone!

Opening times

– Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 6pm to 1am

– Wednesday, Saturday and Sunday: 2pm to 1am

– Closing on Wednesday 22/10 at 7pm

Please note

> Parking and traffic restrictions around Marcadieu.

> Weekly markets on Thursday, Saturday and Sunday have been moved to Place du Foirail.

German :

Hier können Sie mit der Familie oder mit Freunden schöne Stunden verbringen: große Karussells (Autoscooter, Nervenkitzelkarussells) und kleine Karussells (Entenangeln, Zangen, Schießstand?), für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Öffnungszeiten:

– Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 18 Uhr bis 1 Uhr

– Mittwoch, Samstag und Sonntag: 14 bis 1 Uhr

– Schließung am Mittwoch, 22.10. um 19 Uhr

Bitte beachten:

> In der Umgebung von Marcadieu kommt es zu Park- und Verkehrseinschränkungen.

> Die Wochenmärkte am Donnerstag, Samstag und Sonntag werden auf den Place du Foirail verlegt.

Italiano :

Ce n’è per tutti i gusti: grandi giostre (autoscontri, giostre da brivido) e piccole giostre (pesca delle anatre, macchine a pinza, tiro a segno, ecc.), ce n’è per tutti i gusti!

Orari di apertura

– Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 18.00 all’1.00

– Mercoledì, sabato e domenica: dalle 14.00 all’1.00

– Chiusura mercoledì 22/10 alle 19.00

Nota bene

> Il parcheggio e il traffico sono soggetti a restrizioni nei dintorni di Marcadieu.

> I mercati settimanali di giovedì, sabato e domenica sono stati spostati in Place du Foirail.

Espanol :

Hay para todos los gustos: grandes atracciones (coches de choque, atracciones emocionantes) y pequeñas atracciones (pesca de patos, máquinas de pinzas, galerías de tiro, etc.), ¡hay para todos los gustos!

Horario de apertura

– Lunes, martes, jueves y viernes: de 18.00 h. a 1.00 h

– Miércoles, sábado y domingo: de 14:00 a 01:00 h

– Cierre el miércoles 22/10 a las 19.00 h

Atención

> El aparcamiento y la circulación están sujetos a restricciones en los alrededores de Marcadieu.

> Los mercados semanales de los jueves, sábados y domingos se han trasladado a la Place du Foirail.

