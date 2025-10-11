Fête foraine de Saintes Parc des Expositions Saintes

Fête foraine de Saintes

Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-11

fin : 2025-11-02

Approchez, approchez ! Sous vos yeux ébahis, la Fête foraine déploie son univers merveilleux au cœur de la ville de Saintes ! Les manèges, les stands, les spectacles, les jeux d’adresse et de hasard n’attendent plus que vous !

Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 55 56 47

English :

Come closer, come closer! The funfair unfolds its marvellous universe in the heart of the town of Saintes! The rides, stalls, shows, games of skill and chance are waiting for you!

German :

Kommen Sie näher, kommen Sie näher! Vor Ihren staunenden Augen entfaltet der Jahrmarkt sein wunderbares Universum im Herzen der Stadt Saintes! Karussells, Stände, Shows, Geschicklichkeits- und Glücksspiele warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Italiano :

Avvicinatevi, avvicinatevi! Rimarrete a bocca aperta mentre il luna park dispiega il suo meraviglioso universo nel cuore della città di Saintes! Le giostre, le bancarelle, gli spettacoli, i giochi di abilità e di fortuna vi aspettano!

Espanol :

¡Acérquese, acérquese! El parque de atracciones despliega su maravilloso universo en el corazón de la ciudad de Saintes Las atracciones, los puestos, los espectáculos, los juegos de habilidad y de azar le están esperando

