Fête foraine des Rameaux Bar-sur-Aube
Fête foraine des Rameaux Bar-sur-Aube vendredi 27 mars 2026.
Fête foraine des Rameaux
Place du Jard Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-27
La fête foraine des Rameaux est de retour du Vendredi 27 au Lundi 30 Mars.
Manèges, confiseries, stand de tirs…
Tarif réduit le lundi. .
Place du Jard Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 04 21
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English :
L’événement Fête foraine des Rameaux Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne