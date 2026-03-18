Fête foraine des Rameaux Bar-sur-Aube

Fête foraine des Rameaux Place du Jard Bar-sur-Aube 2026-03-27

Fête foraine des Rameaux Bar-sur-Aube vendredi 27 mars 2026.

Fête foraine des Rameaux

Place du Jard Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-30

Date(s) :
2026-03-27

La fête foraine des Rameaux est de retour du Vendredi 27 au Lundi 30 Mars.

Manèges, confiseries, stand de tirs…
Tarif réduit le lundi.   .

Place du Jard Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 04 21 

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English :

L’événement Fête foraine des Rameaux Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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