Fête foraine des Rameaux

Place du Jard Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-27

La fête foraine des Rameaux est de retour du Vendredi 27 au Lundi 30 Mars.

Manèges, confiseries, stand de tirs…

Tarif réduit le lundi. .

Place du Jard Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 04 21

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English :

L’événement Fête foraine des Rameaux Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne