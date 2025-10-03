fête foraine des vendanges rue Victor Hugo Saint-Aigulin
fête foraine des vendanges rue Victor Hugo Saint-Aigulin vendredi 3 octobre 2025.
fête foraine des vendanges
rue Victor Hugo Place de la Victoire Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-03
Sur la place de la Victoire et la place de Verdun, manèges et animations pour petits et grands pendant deux jours.
.
rue Victor Hugo Place de la Victoire Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 84 31 contact@saint-aigulin.fr
English :
On Place de la Victoire and Place de Verdun, rides and entertainment for young and old for two days.
German :
Auf dem Place de la Victoire und dem Place de Verdun gibt es zwei Tage lang Fahrgeschäfte und Unterhaltung für Groß und Klein.
Italiano :
In Place de la Victoire e in Place de Verdun, giostre e animazioni per grandi e piccini per due giorni.
Espanol :
En la Place de la Victoire y en la Place de Verdun, atracciones y animaciones para grandes y pequeños durante dos días.
L’événement fête foraine des vendanges Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac