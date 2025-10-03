fête foraine des vendanges rue Victor Hugo Saint-Aigulin

Sur la place de la Victoire et la place de Verdun, manèges et animations pour petits et grands pendant deux jours.

rue Victor Hugo Place de la Victoire Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 84 31 contact@saint-aigulin.fr

On Place de la Victoire and Place de Verdun, rides and entertainment for young and old for two days.

Auf dem Place de la Victoire und dem Place de Verdun gibt es zwei Tage lang Fahrgeschäfte und Unterhaltung für Groß und Klein.

In Place de la Victoire e in Place de Verdun, giostre e animazioni per grandi e piccini per due giorni.

En la Place de la Victoire y en la Place de Verdun, atracciones y animaciones para grandes y pequeños durante dos días.

