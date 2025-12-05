Fête foraine d’hiver Parc Roger Salengro Nevers

Fête foraine d’hiver

Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2026-01-04 23:59:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez vous amuser, du 5 décembre au 4 janvier à la fête foraine au Parc Roger Salengro !

Rendez vous tous les jours du dimanche au jeudi de 14h à 22h et du vendredi au samedi et jours fériés de 14h à minuit. .

Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Fête foraine d’hiver

L’événement Fête foraine d’hiver Nevers a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Nevers