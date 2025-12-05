Fête foraine d’hiver Parc Roger Salengro Nevers
Fête foraine d’hiver Parc Roger Salengro Nevers vendredi 5 décembre 2025.
Fête foraine d’hiver
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2026-01-04 23:59:00
Date(s) :
2025-12-05
Venez vous amuser, du 5 décembre au 4 janvier à la fête foraine au Parc Roger Salengro !
Rendez vous tous les jours du dimanche au jeudi de 14h à 22h et du vendredi au samedi et jours fériés de 14h à minuit. .
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Fête foraine d’hiver
L’événement Fête foraine d’hiver Nevers a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Nevers