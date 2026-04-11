Fête Foraine du Carnaval Parking Parc de Moine Cholet

Cholet

Fête Foraine du Carnaval

Parking Parc de Moine Esplanade de la Grange Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-20 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Fête foraine dans le cadre du Carnaval de Cholet .

Parking Parc de Moine Esplanade de la Grange Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 28 09 carnaval@csl-cholet.fr

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English :

L’événement Fête Foraine du Carnaval Cholet a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Choletais