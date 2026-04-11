Fête Foraine du Carnaval Parking Parc de Moine Cholet
Fête Foraine du Carnaval Parking Parc de Moine Cholet samedi 18 avril 2026.
Cholet
Fête Foraine du Carnaval
Parking Parc de Moine Esplanade de la Grange Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-20 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Fête foraine dans le cadre du Carnaval de Cholet .
Parking Parc de Moine Esplanade de la Grange Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 28 09 carnaval@csl-cholet.fr
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English :
L’événement Fête Foraine du Carnaval Cholet a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Choletais
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