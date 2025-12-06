Fête foraine du champ de Mars Angoulême

Fête foraine du champ de Mars

Place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2025-12-06

fin : 2025-01-04

Manèges pour petits et grands, tir à la carabine, pêche aux canards… la fête foraine vous attend place du Champs de Mars.

Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

Rides for young and old, rifle shooting, duck fishing… the funfair awaits you on Place du Champs de Mars.

