Fête foraine du champ de Mars Angoulême

Place du Champ de Mars Angoulême Charente
Manèges pour petits et grands, tir à la carabine, pêche aux canards… la fête foraine vous attend place du Champs de Mars.
Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
Rides for young and old, rifle shooting, duck fishing… the funfair awaits you on Place du Champs de Mars.
